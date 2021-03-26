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نقابة الصحفيين تنعى شهداء حادث تصادم القطارين بسوهاج

10:31 م الجمعة 26 مارس 2021
نقابة الصحفيين تنعى شهداء حادث تصادم القطارين بسوهاج

حادث تصادم القطارين بسوهاج

كتب- مينا غالي:

استقبل مجلس نقابة الصحفيين ببالغ الأسى والحزن خبر تصادم قطارين بسوهاج صباح اليوم الجمعة.

وينعى النقيب ومجلس النقابة باسمهم وبالنيابة عن كل الصحفيين المصريين شهداء حادث التصادم الأليم، فإنهم يتوجهون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرهم، سائلين الله أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.​

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