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مائل للبرودة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس السبت بالدرجات

10:31 م الجمعة 26 مارس 2021
مائل للبرودة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس السبت بالدرجات

الطقس

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ليوم السبت، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري صباحًا، وشديد البرودة ليلًا، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (80:70 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 3.5 5.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
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الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

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