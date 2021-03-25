إجراءات قانونية ضد أستاذ بـ"جامعة القاهرة".. الإعلاميين: لن نسمح بأي تجاوز تجاه الإعلام المصري

كتب - مينا غالي:

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين متابعته ببالغ الدهشة والتعجب والاستنكار ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عبر صفحته الرسمية، صباح الخميس.

وأوضح المجلس في بيان له، الخميس، أن الأستاذ بكلية الإعلام تحدث بكل كذب عن الإعلام المصري، والذي تناول فيه بأسلوب غير لائق ما كان لأستاذ جامعي أن يستخدمه، مخالفا في ذلك الأساليب النقدية المهنية والعلمية وخرج في حديثه عن حرية التعبير إلى سب وقذف وتشبيهات خالف فيها المبادئ السماوية والمواثيق الإعلامية باحثا بما يفعله عن شهرة زائفة في زمن التريند.

وأكد مجلس نقابة الإعلاميين، أنه لن يسمح بأي تجاوزات تجاه الإعلام المصري ورجالاته الذين يؤدون عملهم بكل مهنية ووطنية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية (الجنائية-التأديبية) تجاه هذا الشخص الذي أخطأ وعن عمد في حق الإعلاميين والإعلام المصرى وكأنه مدفوع بلا وعي أو تفكير فيما يقول.