وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها البوروندي التعاون المشترك في مجال حماية البيئة

كتب- مصراوي:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور روريما ديوجيد وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندي، لبحث التعاون البيئي المشترك بين البلدين وذلك في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية المصرية البوروندية في مختلف المجالات، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء حرص مصر ممثلة في وزارة البيئة، على دعم الجانب البوروندي من خلال الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية وذلك من خلال مذكرة التعاون المشترك التي ستوقع بين الجانبين في مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى بحث إمكانية المساعدة في عدة مشروعات تخص حماية البيئة في إطار مذكرة التفاهم.

من جانبه أكد وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندي، على اهتمام الجانب البوروندي بتعزيز علاقاته مع مصر وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين للاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية المتقدمة لتعظيم الاستفادة منها في مجالات البيئة وخاصة إدارة المخلفات إضافة إلى حماية مصادر وموارد المياه ومكافحة التصحر.