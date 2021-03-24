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وزير الري: نتعامل مع التحديات المائية بالعديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه

11:05 م الأربعاء 24 مارس 2021
وزير الري: نتعامل مع التحديات المائية بالعديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري


كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأكد عبدالعاطي، على أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها الشعب المصري.

وأكد وزير الري، في بيان اليوم، على أن القلق "الصحي وليس المرضي" هو الذي يدفع الوزارة لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وزير الري محمد عبد العاطي ترشيد المياه سد النهضة

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