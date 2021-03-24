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وزيرة التخطيط: توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة

10:06 م الأربعاء 24 مارس 2021
وزيرة التخطيط: توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جانبا من مبادرات وبرامج قطاع الصحة، والتي تستهدف توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى في الخدمة، والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما بإنشاء 20 مركزا ومخزنا استراتيجيا مركزيا، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بتوفير 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال.

وشملت المبادرة، زيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية على مستوى المحافظات بتطوير 7 مستشفيات نموذجية جديدة، وتطوير 170 مستشفى ومركزاً طبياً، مع تغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة.

وزارة التخطيط هالة السعيد مجلس الوزراء

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