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التعليم العالي: الانتهاء من أول موسوعة مصرية للنباتات الطبية البرية

01:07 م الأربعاء 24 مارس 2021
التعليم العالي: الانتهاء من أول موسوعة مصرية للنباتات الطبية البرية

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من "الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ للحفاظ على ثروة مصر من النباتات الطبية البرية.

وأكد عبدالغفار، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الموسوعة تعد أول عمل متكامل ومنظم من نوعه؛ لتوثيق كل ما يتعلق بالنباتات الطبية البرية في مصر على غرار موسوعات النباتات الطبية العالمية، مثل موسوعة النباتات الطبية البريطانية، وموسوعة النباتات الطبية الهندية، وتتكون الموسوعة من عشرة أجزاء، وتضم 435 نباتًا طبيًّا بريًّا.

ومن جانبه.. أوضح الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، أن نخبة من الباحثين المصريين جمعوا الدراسات والمعلومات المتاحة عن النباتات الطبية البرية مرفقة بالصور الملونة، تضمنت أسماء النبات العلمية، والوصف الظاهرى والتوزيع الجغرافي له، والوضع من حيث تعرضه لأخطار تهدد وجوده، وطرق الزراعة والحصاد والتخزين، والمكونات الكيميائية الأساسية والفعالة به، والاستخدامات الطبية الشعبية له، والمصادر والأصول الوراثية للنبات، والمعلومات المسجلة عن النبات إقليميًّا، وكذلك اقتصاديات النبات.

وأكد أهمية نشر هذه الموسوعة للإسهام في إنشاء قاعدة بيانات للنباتات الطبية البرية في مصر، وتوثيق وحماية الابتكارات والممارسات التقليدية القائمة على النباتات الطبية، والمساهمة فى حفظ الأصول الوراثية لها، بالإضافة لتشجيع أنشطة صون النباتات الطبية البرية، سواء من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والدولية، كما تتيح للباحثين مصدرًا للمعلومات العلمية حول النباتات الطبية المصرية.

خالد عبدالغفار موسوعة مصرية للنباتات الطبية التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي

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