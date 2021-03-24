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جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية بمحافظة قنا

11:35 ص الأربعاء 24 مارس 2021
جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية بمحافظة قنا

جامعة عين شمس

كتب- مصراوي:

تطلق جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية (أبو دياب) بمركز دشنا بمحافظة قنا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأشرف غريب الداودي محافظ قنا، وذلك في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تشمل القافلة مجموعة من المجالات الخدمية، حيث يتضمن المحور توفير الكشف المجاني في مختلف التخصصات والتوعية الصحية، إلى جانب محور محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور العمري، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب صرف الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة.

وينظم القافلة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع وإشراف الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.

جامعة عين شمس قافلة تنموية قنا مركز دشنا

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