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​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل

05:30 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل

الدكتور خالد سليم نقيب البيطريين

كتب- أحمد مسعد:

أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد البيطريين العرب، واقعة الاعتداء على الطبيبة البيطرية "منى عبدالتواب" بإدارة الرياض البيطرية، من قبل أحد الجزارين أثناء عملها ضمن لجنة تفتيش بمدينة الرياض محافظة كفرالشيخ، وإحداث إصابة لها.

وكلف النقيب العام، فور علمه بالحادث وفدًا من مجلس النقابة ضم الدكتور محمد عفيفي سيف، والدكتور محمد مبروك عبدالعزيز، لزيارتها ومتابعة الأمر وعمل ما يلزم لمساندتها قانونيًا ومعنويًا، حيث تم التواصل مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومركز الرياض للاطمئنان على سير الإجراءات القانونية الضامنه لحقها، وزيارة إدارة الرياض البيطرية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها خاطبت اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتواصلت مع السيد القصير وزير الزراعة بخصوص تأمين المجازر، والتأمين للجان التفتيش لكي يتمكن الطبيب البيطري من آداء عمله بشكل آمن.

النقابة العامة للأطباء البيطريين خالد سليم اتحاد البيطريين العرب منى عبدالتواب

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