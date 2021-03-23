​لحاجزي أراضي بيت الوطن.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان الجديدة للاستلام؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضي المخصصة لهم.

وينشر "مصراوي" كيفية الاستفادة من هذه المهلة الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

- مدة المهلة 6 أشهر من تاريخ الإعلان في الصحف.

- المهلة الجديدة تيسيرًا من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

- الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

- تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

- سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام.

- يتم السداد طبقًا للميعاد الأصلي وليس المهلة، وألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص.

- لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

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