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صحفي بـ"أخبار اليوم" يحصل على الدكتوراة في فلسفة الفنون الجميلة

10:07 م الإثنين 22 مارس 2021
صحفي بـ"أخبار اليوم" يحصل على الدكتوراة في فلسفة الفنون الجميلة

الكاتب الصحفي طارق عبدالعزيز

كتب- مينا غالي:

حصل طارق عبدالعزيز الكاتب الصحفي بـ"دار أخبار اليوم" على شهادة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة تخصص جرافيك، من كلية الفنون الجميلة بالزمالك - جامعة حلوان، وكان عنوان الرسالة "الرسوم التوضيحية بين الرقمنة والآداء اليدوي في إصدارات أخبار اليوم".

وتناول الباحث في رسالته التطورات العديدة التي شهدتها إصدارات دار أخبار اليوم، وقال إن التكنولوجيا لعبت دورًا مهمًا في تطوير تلك الإصدارات والاعتماد بشكل كبير على التقنية الرقمية وتوظيفها بديلًا للرسوم التوضيحية في العديد من الموضوعات الصحفية، والتي كان يجسدها مصاحبة للمقالات والموضوعات الصحفية الفنانين صاروخان ورخا وبيكار وكنعان ومصطفى حسين، وأضاف عبدالعزيز أن التكنولوجيا المستحدثة للفنانين المتخصصين المتمثلة في الكمبيوتر وبرامجه الجرافيكية، أتاحت الإبداع الفني بطرق جديدة مع الوضع في الاعتبار موهبتهم وكيفية توظيفها فيما يساعد على نجاح العمل الفني بشكل عام.

وأوضح عبدالعزيز، أن أبجديات العمل الفني تخضع لأسس تصميم محكومة بضوابط وقواعد ثابتة في معظم الأحيان، وفي مجال الجرافيك نجد أن الكمبيوتر ببرامجه المتعددة وإمكانياته خدمت الفنان لأقصى درجة، حيث وفرت له ما كان ينجزه في ساعات وربما أيام، وظهر ذلك في إخراج الصحف والمجلات والكتب.

وضمت الرسالة أربعة فصول وتجربة الباحث العملية، وتوصل لعدة نتائج فى نهاية الرسالة، أهمها: أن لموهبة الفنان بجانب دراسته العلمية لأساليب التكنولوجيا الحديثة في الرقمنة دور كبير في إبداع صور توضيحية ساعدت في تطوير الفنان وتطوير الإصدارات الصحفية بشكل عام، وأن الرسوم والصور التوضيحية الرقمية ساعدت فى تغيير وتطوير إصدارات أخبار اليوم والارتقاء بشكل الموضوعات الصحفية، وأصبح الفن الرقمي أحد أضلاع الملتقيات والمعارض التشكيلية الكبرى، وصار يزاحم الأعمال اليدوية.

طارق عبدالعزيز فلسفة الفنون الجميلة كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان

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