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الإفتاء توضح حكم الأخذ من أموال الزكاة لتوفير دم لمرضى الفشل الكلوي

09:35 م السبت 20 مارس 2021
الإفتاء توضح حكم الأخذ من أموال الزكاة لتوفير دم لمرضى الفشل الكلوي

الفشل الكلوي

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء إنها تلقت سؤالًا "هل يجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون لأكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؟".

وأجابت الدار: "يجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون لأكياس دم لا يقدرون على تكلفتها".

وأضافت أن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، والفقير ومثله المسكين مَن لا يكفيه دخلُه لحاجاته الأصلية أو بعضها؛ مِن مأكلٍ ومأوًى ومشربٍ وكسوةٍ وعلاج. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفشل الكلوي دار الإفتاء المصرية الزكاة أمراض الدم

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