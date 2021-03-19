المسارح المتنقلة تستضيف عروض دار الأوبرا المصرية.. تعرف على الخطة والمواعيد

(مصراوي):

تشارك دار الأوبرا المصرية ببرنامج حفلات فنية متنوعة على المسارح المتنقلة بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.



وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن العروض تأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، فضلًا عن الدور المجتمعي للأوبرا المصرية الذي يهدف لنشر الفنون الجادة والارتقاء بالذوق العام وإتاحة الفرصة لمختلف الشرائح الاجتماعية للتعرف على الألوان الإبداعية الراقية.



وأشار "صابر"، إلى أن المشاركة تشمل حفلات لفرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا (الإنشاد الديني - عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي - الموسيقى العربية للتراث - القومية العربية للموسيقى)، إلى جانب عدد من الفنانين والفرق المتفردة هي مواويل، النفيخة، المنشد علي الهلباوي، الحضرة المطرب ياسر سليمان، ويف جاز باند ونور بروجيكت.



وأكد صابر، أن العروض تقام في 9 محافظات مصرية هي الفيوم في قرية دموه أيام 21، 22، 23 مارس وقرية قصر بياض يومى 6، 8 أبريل، محافظة الشرقية بقرية اكوه 24 مارس، محافظة المنيا قرية الكمال 29 مارس، محافظة الجيزة بقرية أطفيح 29 مارس، وقرية المتانيا 14 مايو، محافظة الأقصر فى قرية المهيدات 2، 3 أبريل ونجع الفاخورة 21 ابريل، محافظة دمياط قرية السعدية 25 مايو، وقرية السيالة 9 يونيو، محافظة الإسكندرية قرية النهضة 15 يونيو، وفى القاهرة يومي 23، 24 أبريل، إلى جانب محافظة بنى سويف التى استضافت أولى حفلات الأوبرا على المسارح المتنقلة وشهدها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، وأقيمت بقرية ميدوم وتزامنت مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وأحياها فريق براس باند بمجوعة مختارة من الأعمال التى تمزج بين الموسيقى المصرية والعالمية لاقت إعجاب واستحسان الحضور.



يشار إلى أن المسارح المتنقلة أحد المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة الثقافة وتعد إضافة فاعلة لمنظومة البنية الثقافية المتجددة التي تهدف إلى استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين، وتم توزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا، القناة وسيناء بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية.