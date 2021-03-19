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حار نهارا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت - بيان بالدرجات

04:41 م الجمعة 19 مارس 2021
حار نهارا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت - بيان بالدرجات

أرشيفية


أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد مع رياح نشطة.

ويتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وتتوفر فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%تقريبا)، وظهور أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاعه الموج فيه بين 2 و5ر2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، كما يتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر بين خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
الإسكندرية 28 15
وادي النطرون 29 16
طنطا 28 16
شبين الكوم 29 17
دمنهور 26 14
بلطيم 23 16
مطروح 24 13
السلوم 30 14
سيوة 34 18
بورسعيد 23 17
دمياط 23 16
الزقازيق 30 15
المنصورة 28 14
الاسماعيلية 30 15
السويس 30 16
العريش 24 14
رفح 23 13
رأس سدر 28 16
نخل 27 12
نويبع 34 20
طابا 28 15
كاترين 26 12
الطور 28 18
شرم الشيخ 29 18
الغردقة 29 17
مرسى علم 28 18
الفيوم 31 17
بنى سويف 31 17
المنيا 32 16
أسيوط 34 17
سوهاج 34 18
قنا 35 18
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
ادفو 36 20
أبوسمبل 37 20
الوادى الجديد 36 18
شلاتين 33 22
ابو رماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

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الطقس درجات الحرارة الأرصاد فصل الربيع الشتاء

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