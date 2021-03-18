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رسمياً.. الآثار تحدد 3 أبريل موعدًا لنقل المومياوات الملكية

08:40 م الخميس 18 مارس 2021
رسمياً.. الآثار تحدد 3 أبريل موعدًا لنقل المومياوات الملكية

نقل المومياوات الملكية عبر موكب تاريخي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الخميس، نقل المومياوات الملكية عبر موكب تاريخي فريد من نوعه يوم 3 أبريل المقبل.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد مع ممثلي الجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الموكب.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم رئيس الهيئة الاقتصادية لمتحف الحضارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة لاخراج الفاعلية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، كما تم الاتفاق على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب.

كما تم الاتفاق على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب.

يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

نقل المومياوات الملكية وزارة الاثار الاثار المصرية متحف الحضارة رمسيس الثاني

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