توقف الآن.. الصحة: 4 مخاطر للتدخين خلال جائحة كورونا
كتب- أحمد مسعد:
حذرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر التدخين خلال جائحة فيروس كورونا.
وشددت الصحة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، على وجود 4 أضرار رئيسية خطيرة للتدخين خلال الجائحة، مطالبة المدخنين بالتوقف الآن عن التدخين.
وجاءت المخاطر كالتالي:
- يضعف وظائف الرئتين.
- يزيد من أعراض فيروس كورونا.
- يضعف مناعة الجسم.
- يعرضك للإصابة بأمراض القلب.
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