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توقف الآن.. الصحة: 4 مخاطر للتدخين خلال جائحة كورونا

04:18 م الخميس 18 مارس 2021
توقف الآن.. الصحة: 4 مخاطر للتدخين خلال جائحة كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد مسعد:

حذرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر التدخين خلال جائحة فيروس كورونا.

وشددت الصحة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، على وجود 4 أضرار رئيسية خطيرة للتدخين خلال الجائحة، مطالبة المدخنين بالتوقف الآن عن التدخين.

وجاءت المخاطر كالتالي:

- يضعف وظائف الرئتين.

- يزيد من أعراض فيروس كورونا.

- يضعف مناعة الجسم.

- يعرضك للإصابة بأمراض القلب.​

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هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا جائحة فيروس كورونا

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