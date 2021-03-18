توقف الآن.. الصحة: 4 مخاطر للتدخين خلال جائحة كورونا

كتب- أحمد مسعد:

حذرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر التدخين خلال جائحة فيروس كورونا.

وشددت الصحة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، على وجود 4 أضرار رئيسية خطيرة للتدخين خلال الجائحة، مطالبة المدخنين بالتوقف الآن عن التدخين.

وجاءت المخاطر كالتالي:

- يضعف وظائف الرئتين.

- يزيد من أعراض فيروس كورونا.

- يضعف مناعة الجسم.

- يعرضك للإصابة بأمراض القلب.​