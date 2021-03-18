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نقيب الأطباء يطالب بمعاملة "شهداء كورونا" كشهداء العمليات الحربية

01:02 م الخميس 18 مارس 2021
نقيب الأطباء يطالب بمعاملة "شهداء كورونا" كشهداء العمليات الحربية

الدكتور حسين خيري

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن الأطباء يبذلون جهدا غير عادي في أوقات السلم، وأنهم يواجهون الآن حربا شرسة ضد فيروس كورونا المستجد، أثبتوا فيها جدارة، وضحوا بأرواحهم خلالها.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الأطباء تلقوا تقديرا معنويا وأدبيا يثلج صدورهم، متابعا: ونتطلع لتقديرهم تقديرا ماديا، في ظل معاناة أهالي الشهداء.

وقال إنه يأمل أن يتم اعتبار شهداء الأطباء ومعاملتهم كشهداء العمليات الحربية والإرهابية من الجيش والشرطة.

وشدد خيري على ضرورة حماية الفرق الطبية بأقصى درجات الحماية، في ظل تعاملهم طوال الوقت مع فيروس شديد الانتشار.​

الدكتور حسين خيري فيروس كورونا شهداء كورونا

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