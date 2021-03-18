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بمناسبة عيدهن.. القابضة للمطارات: الأحد المقبل إجازة للأمهات بالشركة والشركات التابعة

12:16 م الخميس 18 مارس 2021
بمناسبة عيدهن.. القابضة للمطارات: الأحد المقبل إجازة للأمهات بالشركة والشركات التابعة

المهندس محمد سعيد محروس

كتب- محمد عبيد:

قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، منح الأمهات العاملات بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، الأحد المقبل إجازة، وذلك بمناسبة عيد الأم والذي يوافق يوم 21 مارس سنويا.

وقال رئيس القابضة للمطارات في رسالة للأمهات: أنتن مصنع الرجال ومنبع العطاء الذي لا ينضب أبدا ما حييتن، وحثت جميع الأديان السماوية على توقيركن تقديرا لفطرة العطاء والحنان الذي غرسه الله في قلوبكن.

وأشار رئيس القابضة، إلى أن الأمهات لهن "دور كبير" في أزمة جائحة كورونا، يقومون برعاية أطفالهن صحيا وتعليميا وتربويا ومراعاة الأسرة المصرية بكل تفاني وإخلاص في ظل هذه الجائحة.​

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المهندس محمد سعيد محروس الشركة القابضة للمطارات عيد الأم

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