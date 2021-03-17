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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

10:48 م الأربعاء 17 مارس 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في راكبين مصريين قادمين من إسطنبول، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 512 عبوة مستحضرات تجميل.

وأضافت المصلحة، أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 180 ألفا و620 جنيها، مشيرة إلى أن مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي.​

مطار برج العرب الدولي مستحضرات التجميل محاولة تهريب

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