حدث في 8 ساعات| الصحة تحذر من الموجة الثالثة لكورونا.. وحقيقة إلغاء الترم الثاني
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تحذيرات وزارة الصحة والسكان من الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وإعلان القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من المجندين، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متقطعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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