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حدث في 8 ساعات| الصحة تحذر من الموجة الثالثة لكورونا.. وحقيقة إلغاء الترم الثاني

06:04 م الأربعاء 17 مارس 2021
حدث في 8 ساعات| الصحة تحذر من الموجة الثالثة لكورونا.. وحقيقة إلغاء الترم الثاني

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تحذيرات وزارة الصحة والسكان من الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وإعلان القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من المجندين، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متقطعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات السيسي رئيس إيرلندا القوات المسلحة فيروس كورونا الأرصاد وزارة الصحة مطار الغردقة الدولي

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