مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية

كتب- محمد غايات:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم وذلك من مقر رئاسة مجلس الوزراء.

ومن المقرر ان يناقش المجلس عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها متابعة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير القرى المصرية حيث قام رئيس الوزراء بعقد أكثر من اجتماع مع عدد من الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.

كما يناقش المجلس متابعة الحالات اليومية لإصابات كورونا والاستعدادات لمواحهة أي زيادة في الأعداد كما تقوم وزيرة الصحة بتقديم تقريرًا مفصلًا عن الوضع العام لجائحة كورونا.