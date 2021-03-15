وزيرا التموين والتعاون الدولي يفتتحان المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بمنشأة القناطر

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر.

يأتي ذلك بعد تطوير المركز ضمن المنحة الإماراتية بهدف تدريب المهندسين والفنيين في مجال الكهرباء والميكانيكا والزراعيين؛ مما يعزز مفهوم الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية بمشاركة سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة والدنمارك.

ووجه المصيلحي الشكر إلى وزيرة التعاون الدولي وسفير دولة الإمارات وسفير الدنمارك، مؤكداً في الوقت نفسه أنه تم رفع كفاءة كل حلقات منظومة تداول وتخزين الأقماح بالصوامع.

وأشار وزير التموين إلى أن مركز التدريب يمثل نقلة نوعية لإيجاد الكوادر البشرية القادرة على إدارة المنظومة بكفاءة وفاعلية عالية، ويعزز من مفهوم الشراكة بين كل الأطراف ذات الصلة بالمشروع القومي للصوامع.

وأوضح المصيلحي أن السعة التخزينية تضاعفت منذ عام 2014، والتي كانت تقدر بـ1.6 مليون طن حتى وصلت الآن إلى 3.4 مليون طن، مشدداً أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بالدعم المتواصل من رئيس الجمهورية واهتمامه بالمشروع القومي للصوامع، وأسهم هذا المشروع في زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح مما ساعد بشدة في التعامل مع جائحة كورونا.

وأكد وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر، بالإضافة إلى اقتراب موسم توريد القمح المحلي في منتصف أبريل المقبل.

وتابع المصيلحي بأن التعاون مع شركة "كمبريا جرين" من أهم الجهات التي تتعاون معها وزارة التموين؛ حيث إنه تتم الاستعانة بهم في جميع ما يخص الدعم الفني بمنظومة القمح.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إلى أن المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية في قطاع التموين تعزز الأمن الغذائي وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيدةً بالشراكات الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن مشروع المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب يعد من أهم المشروعات التي نفذها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ضمن إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار، مشيرة إلى أن المركز تم تنفيذه ليصبح مركزًا إقليميًّا للتدريب وإعداد الكوادر في مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب وإدارة وتشغيل الصوامع.

وأشادت المشاط بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نتج عنها تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة، كما يمثل المشروع الذي تم افتتاحه اليوم عاملًا مهمًّا لعزيز استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لا سيما الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.

وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي على إبرام اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمختلف قطاعات الدولة؛ ومن بينها قطاع التموين الذي بلغت إجمالي تمويلاته 129 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بخلاف المنحة الإماراتية والتمويلات المتاحة من البرنامج المصري- الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي، التي أصبحت ملحة بشكل كبير؛ لا سيما عقب جائحة كورونا، التي لفتت أنظار العالم إلى أهمية الأمن الغذائي؛ لا سيما في أوقات الأزمات التي تتطلب استعدادًا مسبقًا لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية والأساسية للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، والذي يستعرض آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية؛ من بينها 100 مليون دولار لقطاعات الري والتموين والزراعة، بالإضافة إلى 3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

ومن جانبه أشاد محافظ الجيزة بالمركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب؛ لما له من أهمية بالغة لتدريب وتأهيل جميع العاملين بالشركة المصرية القابضة بالصوامع والتخزين؛ تلك الصروح التي تعكس مدى حرص الدولة نحو الانتقال إلى عصر جديد من استخدام وتسخير التكنولوجيا المتقدمة في إدارة وتخزين الأقماح، بالإضافة إلى إنشاء مركز إقليمي بمثابة منارة تعليمية لكل العاملين بمنظومة تخزين الأقماح والصوامع. بالإضافة إلى تلبية احتياجات العاملين والمؤسسات العامة بالدولة، والعمل على إعداد برامج تدريبية وفق الاحتياجات المطلوبة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد القطاعين العام والخاص وتلبي احتياجات السوق والمجتمع، مشيرًا إلى أن الصوامع تعد إضافة مهمة للمنظومة التموينية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق المحيطة والمؤدية إلى صومعة برقاش لتسهيل عملية النقل للسيارات المترددة على الصومعة دون أي معوقات.

وثمن محافظ الجيزة جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التعاون الدولي للتعاون المثمر؛ لما فيه صالح الوطن والمواطنين، على أمل دعم أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وحرص وزيرا التموين والتعاون الدولي ومحافظ الجيزة والوفود المشاركة، عقب الافتتاح، على تفقد مركز التدريب من الداخل ووحدات التحكم بالصومعة.

وأشار اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، إلى أن صومعة برقاش تقام على مساحة 8 أفدنة وسعتها التخزينية 60 ألف طن، وعدد الخلايا 12 خلية من المعدن سعة كل منها 5 آلاف طن، ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل.