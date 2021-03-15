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القانون ليس حكرًا.. جبالي يبشر النواب غير القانونيين بإجادة الصياغة ودقة الألفاظ

02:00 م الإثنين 15 مارس 2021
القانون ليس حكرًا.. جبالي يبشر النواب غير القانونيين بإجادة الصياغة ودقة الألفاظ

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مبشرًا غير القانونيين من أعضاء المجلس بقوله: "أبشركم في مدة قصيرة سوف تتفوقون علينا كقانونين؛ فالقانون ليس حكرًا، غير أن وظيفتكم الرئيسية هي التشريع، ولن نلحق بكم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتي تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

وأشار رئيس مجلس النواب، في وقت سابق من الجلسة، إلى أن معشر القانونيين والقضائيين شديدو الحرص على عنصر دقة الصياغة والألفاظ، قائلاً: أتمنى أن يتحملنا المهندسون والأطباء، جميعكم فوق رؤوسنا، تحملونا من أجل دقة الصياغة".

وفي سياق متصل، مازح رئيس المجلس النواب بقوله: "شايفين باوفَّر لكم الوقت إزاي عشان تخصلوا المناقشات الودية بعد الجلسة وانتم بتشربوا الشاي والقهوة".

وكان رئيس المجلس قد طالب الأعضاء بعدم القيام بالأحاديث الودية في الجلسات العامة والتي تشهد مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة أو اللجان النوعية.

حنفي جبالي مجلس النواب الصلح الواقي والإفلاس

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