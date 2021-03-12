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حق الوطن والشهادة في سبيله.. خطبة الجمعة اليوم

07:30 ص الجمعة 12 مارس 2021
حق الوطن والشهادة في سبيله.. خطبة الجمعة اليوم

خطبة الجمعة _أرشيفية

يؤدي أئمة وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، للحديث عن "حق الوطن والشهادة في سبيله"، مشددة على ضرورة الالتزام بنص الخطبة، أو على أقل تقدير بجوهرها، مع الالتزام بضابط الوقت، دفعاً لعدم الإطالة على المصلين.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، إن هذا الموضوع يعتبر ذو أهمية كبيرة، لإبراز مدى حق الوطن على كل مواطن، والذي يتطلب التضحية من أجله بالنفيس الغالي.

وقد تحدث النبي صل الله عليه وسلم عن الشهيد فقال: "إنَّ للشّهيدِ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ سِتَّ خِصالٍ: أن يُغفَرَ له في أولِ دَفعةٍ من دمِه، ويَرى مقعدَه من الجنَّةِ، ويُحَلَّى حُلَّةَ الإيمانِ، ويُزَوَّجَ من الحُورِ العِينِ، ويُجارَ من عذابِ القبرِ، ويأمنَ من الفزعِ الأكبرِ، ويُوضَعَ على رأسِه تاجُ الوَقارِ الياقوتةُ منه خيرٌ من الدُّنيا وما فيها، ويُزَوَّجَ ثِنتَينِ وسبعينَ زوجةً من الحُورِ العِينِ، ويُشَفَّعَ في سبعينَ إنسانًا من أقاربِه".

وناشدت الوزارة المصلين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق مراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التصافح، والإلتزام بإحضار سجادة للصلاة بها في المسجد.

خطبة الجمعة حق الوطن والشهادة في سبيله وزارة الأوقاف

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