حكومة رقمية تشاركية.. وزير الاتصالات: انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية يحقق نقلة نوعية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومي، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لعرض بيانات عن أداء وزارته.

وأشار طلعت إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتَي العدل والداخلية، تم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون في ٧٧ نيابة و٢٠٠ قسم ونقطة شرطة، وفي المحاكم الابتدائية في سبع محافظات؛ حيث يهدف المشروع إلى ميكنة المنظومة، بدءًا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمي في السجون بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ حيث يتم العمل حاليًّا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة؛ حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق وإتاحة ٩١ مكتب بريد؛ لتقديم خدمات التوثيق، كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول؛ لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادي الزحام، لافتًا إلى أنه يتم أيضًا التعاون مع كل قطاعات الدولة؛ لتنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومي للعقارات، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن كل عقار بمصر سيكون له رقم قومي متفرد به، مثل الرقم القومي للمواطنين؛ حيث يتم التعامل به مع كل الجهات الحكومية.

وأضاف طلعت أنه باكتمال تلك المنظومة، لن تكون هناك أية مشكلات في عناوين العقارات وتكرارها مثل ما يحدث حاليًّا.