ننشر صور العملات المعدنية المخصصة للأطقم الطبية
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تصوير- محمد حسام الدين:
أعلنت وزارة المالية، إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية، تخليدًا للجهود التي يبذلها جيش مصر الأبيض من الفرق الطبية.
وينشر مصراوي، صور العملات المعدنية التي تم تخصيصها للأطقم الطبية.
ويأتي إصدار هذه العملات تخليدا للرسالة الإنسانية النبيلة التي تعكف الأطقم الطبية على أدائها، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية في ميادين العطاء، ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.
وتوثق "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" الدور البطولى المتعاظم لـ"جيش مصر الأبيض" من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه الواحد، و5 ملايين قطعة من فئة الخمسين قرشا، تحمل شعار "فرق مصر الطبية".
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