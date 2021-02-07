أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ننشر صور العملات المعدنية المخصصة للأطقم الطبية

04:26 م الأحد 07 فبراير 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

تصوير- محمد حسام الدين:

أعلنت وزارة المالية، إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية، تخليدًا للجهود التي يبذلها جيش مصر الأبيض من الفرق الطبية.

وينشر مصراوي، صور العملات المعدنية التي تم تخصيصها للأطقم الطبية.

ويأتي إصدار هذه العملات تخليدا للرسالة الإنسانية النبيلة التي تعكف الأطقم الطبية على أدائها، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية في ميادين العطاء، ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.

وتوثق "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" الدور البطولى المتعاظم لـ"جيش مصر الأبيض" من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه الواحد، و5 ملايين قطعة من فئة الخمسين قرشا، تحمل شعار "فرق مصر الطبية".

العملات المعدنية الأطقم الطبية وزارة المالية

الخبر التالى:

"شمال الدلتا للكهرباء": تلقي 78 ألف طلب تحول إلى عدادات كودية.. وتركيب 1169

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169106

    عدد المصابين

  • 132054

    عدد المتعافين

  • 9604

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106301056

    عدد المصابين

  • 77893980

    عدد المتعافين

  • 2318021

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا