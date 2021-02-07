وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، قادما من بغداد ، لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، الذي دعت له المملكة الأردنية الهاشمية ومصر، وينعقد غدا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصَحّاف، وفقاً لبيان للوزارة، إن الاجتماع الطارئ يناقش التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية.

وأضاف الصحاف، في بيانه أنه من المُؤمل أن يخرج الاجتماع بموقف عربي مُوحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، ولفت المتحدث، إلى أن الوزير سيلتقي، على هامش الاجتماع، كبار المسؤولين في مصر، وسيبحث أيضاً آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركين في الاجتماع.

وأشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، إلى أن الوزير سيعقد اجتماعاً مع وزيري خارجية مصر والأردن؛ في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل إليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الاعمال لاجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة.