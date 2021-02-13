"السياحة والآثار": حملة لتنظيف وصيانة التماثيل بميادين جميع المحافظات
(مصراوي):
بدأت وزارة السياحة والآثار حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية.
وتأتي الحملة في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة في الميادين، بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضاري لميادين مصر.
وكانت محافظة أسوان هي أولى المحافظات التي بدأت بها الحملة حيث بدأ اليوم السبت فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان بأعمال تنظيف وصيانة بعض التماثيل، وسينتهي فريق العمل من أعمال صيانة وتنظيف جميع التماثيل تباعًا.
الخبر التالى:أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
172602
عدد المصابين
-
134215
عدد المتعافين
-
9899
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
108249283
عدد المصابين
-
80275823
عدد المتعافين
-
2376195
عدد الوفيات
إعلان