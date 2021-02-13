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"السياحة والآثار": حملة لتنظيف وصيانة التماثيل بميادين جميع المحافظات

09:12 م السبت 13 فبراير 2021
"السياحة والآثار": حملة لتنظيف وصيانة التماثيل بميادين جميع المحافظات

حملة لتنظيف وصيانة التماثيل

(مصراوي):

بدأت وزارة السياحة والآثار حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية.

وتأتي الحملة في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة في الميادين، بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضاري لميادين مصر.

وكانت محافظة أسوان هي أولى المحافظات التي بدأت بها الحملة حيث بدأ اليوم السبت فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان بأعمال تنظيف وصيانة بعض التماثيل، وسينتهي فريق العمل من أعمال صيانة وتنظيف جميع التماثيل تباعًا.

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تنظيف التماثيل بالميادين وزارة السياحة أسوان

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