الإسكان: الانتهاء من بناء وتشطيب 512 وحدة بالإسكان المتميز في الفشن الجديدة

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كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال البناء لـ512 وحدة سكنية (32 عمارة) نموذج (أ، ب) بالإسكان المتميز، بمدينة الفشن الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في أعمال التشطيبات ببعض العمارات.

وأضاف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، في بيان له الجمعة، أنه تم الانتهاء من شبكة الصرف لموقع العمارات بطول 1500 م بنسب تنفيذ 80%، وجارٍ تنفيذ شبكة المياه لموقع العمارات حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 60%.

وأكد فتحي، أنه تم التنبيه على جميع الشركات المنفذة لزيادة معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع في التوقيتات المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وتقع مدينة الفشن الجديدة على طريق القاهرة/أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد عن مدينة الفشن القائمة حوالي 21 كم، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 17958.05 فدان، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 570 ألف نسمة.

ويتكون المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة (إسكان اجتماعي ومتميز - إسكان متوسط - إسكان فاخر)، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية، ومشروعات استثمارية.

والمرحلة الأولى لمدينة الفشن الجديدة بمساحة حوالي 180 فدانًا، وتشتمل المرحلة على مناطق سكنية بمستويات مختلفة (قطع أراضٍ مميزة، نماذج عمارات مميزة)، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية.