الصحة تكشف سر "الأسبوع السابع" لجائحة كورونا في مصر

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكثر الأسابيع التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بالموجتين الأولى والثانية من الجائحة في مصر.

وقالت زايد، في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس: "أمس عرضت مقارنة الموجة الأولى والثانية في مصر على مجلس الوزراء، واتضح من العرض أن الأسبوع السابع يكون الأكثر إصابة ووفاة في الجائحة".

ولفتت الوزيرة إلى وجود توقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل المقبل.

وقالت "لو سرنا بنفس نظام بداية الجائحة في مصر مثل الموجة الأولى، فبداية الارتفاع ستكون في أبريل، وتكون الذروة في آخر أبريل وأول مايو المقبل".

وأضافت: "هذه توقعات نتيجة الدروس المستفادة من الموجة الأولى والثانية".​