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مفتي الجمهورية يدين بشدة اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار "أبها" السعودي

10:04 م الأربعاء 10 فبراير 2021
مفتي الجمهورية يدين بشدة اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار "أبها" السعودي

شوقي علام

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجومَ الإرهابي الغاشم الذي شنَّته ميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء على مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية؛ مما تسبب في اشتعال النيران بإحدى الطائرات المدنية على أرض المطار.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيانه اليوم، الأربعاء، على أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.

شوقي علام مفتي الجمهورية ميليشيا الحوثي التنظيمات الإرهابية

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