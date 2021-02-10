حدث في 8 ساعات| الحكومة تحدد حافز تخريد السيارات.. والأمطار تعود في هذا الموعد
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد السيسي لوزير خارجية العراق على أن سياسة مصر قائمة على المبادئ الرشيدة، وإعلان الحكومة موعد نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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