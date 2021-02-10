محافظ القاهرة: حريصون على مساندة البرلمانيين لإعلاء شعار خدمة المواطن

كتب- مصراوي:

أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مساندة أجهزة المحافظة لجميع البرلمانيين لإعلاء شعار خدمة المواطن وإرساء قواعد الدولة الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ القاهرة اليوم الأربعاء مع أعضاء مجلس النواب (فردي) بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ، في بداية كلمته، التحية لأعضاء مجلس النواب الجدد لتوليهم مهام المسؤولية في هذه المرحلة وذلك في إطار المسئولية الوطنية المشتركة لخدمة مصالح الوطن وتحقيق تطلعات شعب مصر في التقدم والرقي بمختلف المجالات مع احترام الدستور والقانون.. مؤكدًا وجود تعاون مثمر وبناء مع أعضاء مجلس النواب.

وأشاد عبد العال بالدور الكبير الذي يقوم به النواب لإعلاء وتنظيم نهج الإصلاح والتطوير والالتزام الثابت بدعم القانون.

ووجه محافظ القاهرة التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي الأول للمجلس من جهد في العمل ووافر العطاء لهذا الوطن العزيز مما عزز التجربة البرلمانية.

وأكد المحافظ ثقته بأن أعمال المجلس ستكون معبرة عن مصالح وطننا و مواطنينا وستكون قائمة على الإيمان بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ومترجمة للنهج الإصلاحي المستمر و لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح ويضع نصب عينيه الحرص على الحفاظ على الحوار الموضوعي والدراسة الوافية لكل طلبات النواب من أجل خدمة المواطنين ورفعة الوطن.