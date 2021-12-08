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لا يراعي الاشتراطات.. ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص بأوسيم

10:49 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص، لصناعة خراطيم كهرباء، بالمخالفة للقانون ولا يراعي اشتراطات الحماية المدنية، بقرية سقيل بمركز أوسيم.

وبحسب بيان اليوم، جار تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على تشغيل المصنع.

وأوضحت المحافظة، أن عملية ضبط المصنع، جاء بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المنشآت التي تدار بالمخالفة وبدون مراعاة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

صناعة خراطيم كهرباء الحماية المدنية محافظة الجيزة

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