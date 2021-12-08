Masrawy logo white

أول تحرك برلماني بعد إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة

05:29 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
أول تحرك برلماني بعد إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ما أعلنه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم و علمي رياضة والتي معمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023.

وانتقد النائب مصطفى سالم، القرار متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يتخذ الوزير القرار قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرًا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة.

وأشار وكيل الخطة والموازنة، إلى أن هذا النظام سيحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض والغاء اخرى في النظام الجديد وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.

وأختتم "سالم": "أن ما يحدث كل يوم من الوزير يؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبًا على مستوى أداء الطلاب".

af50a2a0-174e-4525-850e-cf5e5483c76b

مجلس النواب إلغاء نظام التشعيب الثانوية العامة لجنة الخطة والموازنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. كورونا اليوم: تحذير من الصحة العالمية.. وتأثير عدوى أوميكرون الشديدة على الأطفال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا