"تعليم الشيوخ": منتدى التعليم العالي فرصة لوضع مصر على طريق الثورة الصناعية الخامسة

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)يمثل أهمية كبيرة، والذي تنظم وزارة التعليم العالي نسخته الثانية بعنوان (رؤية المستقبل)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعايته، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأربعاء، إلى أن مثل هذه المنتديات تضع مصر على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وكذلك إضافة فرص نحو الاستغلال الأمثل للتطور التكنولوجي الهائل.

وأوضح حسانين توفيق أن مشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، بالتزامن مع استضافة مصر الدورة ١٤ للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة، فرصة قوية تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية البحث العلمي في الوقت الراهن، لا سيما أنه يساعد بشكل كبير في تقدم الدولة ووضعها على الخريطة العالمية للدول المتقدمة.

وشدد النائب حسانين توفيق على أهمية أن تتضمن فعاليات المنتدى التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، متوقعًا أن يسفر المنتدى عن توصيات بالغة الأهمية لصالح مصر.