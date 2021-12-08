الصحة توجه رسالة مهمة للأمهات: تأكدي من تلقي طفلك هذه التطعيمات

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، رسالة للأمهات مطالبة إياهم بضرورة حصول أطفالهم على التطعيمات الخاصة بالوقاية من مرض شلل الأطفال.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة حملةَ تطعيم وطنيةً في 19 ديسمبر 2021، بهدف تطعيم جميع الأطفال دون سن الخامسة بقطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي لمواصلة حماية الأطفال من شلل الأطفال.

ونشرت وزارة الصحة منشورًا بالتطعيمات الخاصة بالأطفال للوقاية من الشلل، مؤكدة أن التطعيم قد يحمي طفلك من المرض مدى الحياة.

أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأضاف "عيد" أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وقال إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال ب7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

‎وتابع أنه بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي «سابين».