مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أحمد عبدالمنعم:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 8/12/2021، الموافق 4 جمادي الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة
آذان الفجر 5:06 صباحًا
أذان الظهر 11:47 صباحاً
أذان العصر 2:36 مساءً
أذان المغرب 4:56 مساءً
أذان العشاء 6:18 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد آذان الفجر 5:12 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:51 صباحاً
موعد أذان العصر 2:39 مساءً
موعد آذان المغرب 4:58 مساءً
موعد أذان العشاء 6:21 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
موعد آذان الفجر 5:02 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً
موعد أذان العصر 2:31 مساءً
موعد أذان المغرب 4:51 مساءً
موعد أذان العشاء 6:13 مساءً.
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