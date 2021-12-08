Masrawy logo white

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من المحافظات

05:00 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

كتب– أحمد عبدالمنعم:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 8/12/2021، الموافق 4 جمادي الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجر 5:06 صباحًا
أذان الظهر 11:47 صباحاً
أذان العصر 2:36 مساءً
أذان المغرب 4:56 مساءً
أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد آذان الفجر 5:12 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:51 صباحاً
موعد أذان العصر 2:39 مساءً
موعد آذان المغرب 4:58 مساءً
موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد آذان الفجر 5:02 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً
موعد أذان العصر 2:31 مساءً
موعد أذان المغرب 4:51 مساءً
موعد أذان العشاء 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان
موعد آذان الفجر 4:53 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً
موعد أذان العصر 2:40 مساءً
موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
موعد أذان العشاء 6:19 مساءً
مواقيت الصلاة محافظات مصر آذان الفجر أذان الظهر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا