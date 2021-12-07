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طلب إحاطة لفشل مفاوضات تصنيع السيارة الكهربائية وإهدار ملايين في تأهيل "النصر للسيارات"

02:07 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
طلب إحاطة لفشل مفاوضات تصنيع السيارة الكهربائية وإهدار ملايين في تأهيل "النصر للسيارات"

محمد مصطفى السلاب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير قطاع الأعمال بشأن فشل مفاوضات الحكومة مع الشركة الصينية "دونج فينج" لإنتاج أول سيارة الكهربائية، وإعادة تأهيل شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة الصينية E70 بتكلفة 2 مليار جنيه، دون إتمام المفاوضات النهائية.

وأكد السلاب، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الثلاثاء، أن إعادة تأهيل مصنع "النصر للسيارات" لإنتاج السيارة الصينية، أهدر ملايين الجنيهات، في ظل عدم الانتهاء من التفاوض وصولًا إلى مرحلة الإنتاج، في حين أنه إذا تم الاتفاق مع شركة أخرى لصناعة السيارة الكهربائية ستكون هناك حاجة إلى إعادة تأهيل المصنع من جديد وَفق الموديل ونوع السيارة التي سيتم تصنيعها.

وتساءل السلاب عن أسباب فشل المفاوضات مع الشركة الصينية "دونج فينج"، وكيف يتم البدء في إعادة تأهيل مصنع "النصر" دون إتمام التفاوض مع الشركة الصينية، وعن طبيعة تأهيل مصنع "النصر"، وما انتهى إليه، وحجم الإنفاق حتى الآن، ومصادر تمويله، وما مصير الأموال التي تم إنفاقها وتعديل خطوط الإنتاج لتناسب متطلبات الشركة الصينية التي فشل التفاوض معها؟ وما موقف المفاوضات في الوقت الحالي؟

محمد مصطفى السلاب تصنيع السيارة الكهربائية النصر للسيارات مجلس النواب طلب إحاطة

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