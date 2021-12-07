​الشبو.. مؤسس القومي للسموم: منشط مخلق يؤدي للقتل.. وهذه خطورته

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم، واستشاري الأمراض الصدرية، ورئيس لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمي، تفاصيل جديدة بشأن دور مخدر الشبو في بعض الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وكان على رأسها قضيتي القتل في محافظتي الإسماعيلية والفيوم.

مخدر الشبو منشط مخلق

أوضح رئيس معهد السموم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن مخدر الشبو يعتبر من أخطر المنشطات التي تم تخليقها، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو القضاء على الشباب المصري، مشيرًا إلى أن تأثيره يتخطى بمراحل العديد من المواد المخدرة المعروفة حول العالم، وأبرزها الهيروين والكوكايين والأفيون، كما أن خطورته تكمن في أنه يسبب الإدمان حتى ولو كان التعاطي لمرة واحدة فقط.

الشبو مخدر خطير يؤدي للقتل

وأضاف لمصراوي، أن الشبو يأتي في الغالب من بعض دول الجوار، بهدف القضاء على شبابنا عن طريق هذا المخدر "الخطير".

وقال رئيس معهد السموم، إن لمخدر الشبو تأثير خطير جدًا على المتعاطي، حيث يتسبب في نشاط زائد، بالإضافة إلى هلاوس سمعية وبصرية، ما قد يؤدي بالشخص في النهاية إلى ارتكاب جريمة أو القتل.

وتابع: "مخدر الشبو سببًا رئيسيًا في الحوادث البشعة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، خاصة حادثتي القتل في الفيوم والتي أسفرت عن ذبح 7 ضحايا وهم الزوجة الثانية والأبناء السته، حيث اعترف مرتكبها بتعاطيه الشبو، بالإضافة لحادثة الإسماعيلية التي شهدت ذبح أحد الأشخاص والإمساك برأسه في الشارع".

طريقة علاج مخدر الشبو

وعن طريقة العلاج من هذا المخدر، قال إن العلاج عن طريق سحب المخدر من الجسم عن طريق العزل وأيضًا بالطرق التقليدية التي يتم اتباعها مع مدمني المخدرات سواء عن طريق المصحات أو العزل والحصول على الأدوية.

ونصح الشباب بالوقاية وعدم تعاطي أي شئ غير معلوم قائلًا: "متجربش أي حاجة يتم اعطاءها لك"، مشيرًا إلى أن يجب على الأهالي الحرص الشديد ومراقبة الأبناء في كل خطواتهم، للحفاظ عليهم من خطر الإدمان.

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