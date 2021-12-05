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ريهام سعيد تنشر فيديو من زيارتها للرياض: بلد عظيمة بشعبها

10:34 م الأحد 05 ديسمبر 2021
ريهام سعيد تنشر فيديو من زيارتها للرياض: بلد عظيمة بشعبها

ريهام سعيد

كتب- مينا غالي:


نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو جديد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من زيارتها للرياض لحضور موسم الرياض هذا العام، حيث تضمن الفيديو جولة سياحية لها ولقاءات مع المواطنين.

وخلال الفيديو، حرص عدد كبير من الجمهور السعودي، سواء المواطنين السعوديين، أو المقيمين بها على التقاط الصور التذكارية، وعلقت ريهام على الفيديو قائلة: "شكرا لحسن الضيافة وشكرا للجمهور العظيم فعلا بلد عظيمة بشعبها".

ومنذ 4 أيام، ظهرت ريهام في فيديو لايف من الرياض عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقالت: "أنا متواجدة حاليًا في الرياض وسأحضر موسم الرياض، وأشاهد مسرحية وحفلة محمد حماقي، وهتفرج على الرياض الجميلة، وكذلك سألتقي صديقة عمري ثم أتوجه لعمل عمرة وهدعيلكم كلكم.. وأي حد هيبعتلي اسمه هدعيله".

وتابعت: "عايزة النصيحة دي تاخدوها بجد.. خلوا بالكم من نفسكم ومتخلوش حد يزعلكم واهتموا بجسمكم وخسوا هتشعروا بسعادة كبيرة، ولو مالقتوش حد يجبر بخاطركم.. اجبروا بخاطر نفسكم، وأنا بعمل كده، فبلاش الزعل وحرقة الأعصاب لأنها مش هتحل حاجة ومش هناخد غير المكتوب لنا".

ريهام سعيد الرياض جولة سياحية

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