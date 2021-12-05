بعد سنوات من التكدسات.. الجيزة تبدأ أعمال تطوير ميدان المساحة بالدقي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير شاملة للميدان بعد الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لإحداث طفرة حضارية بالميدان.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان ودعمه بأعمدة الإنارة الديكورية لإضفاء لمسة جمالية، بجانب تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقه حركة السير بمحيط الميدان.

كما ستشمل الأعمالؤ الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحة واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.

جاء ذلك بعد أن رصدت المحافظة، الحاجة الماسة لتنفيذ أعمال تطوير شامل لميدان المساحة بحي الدقي والذي يعد واحداً من أقدم الميادين بالمحافظة حيث عانى الميدان من وجود تكدسات واختناقات مرورية كبيرة وانتظار خاطئ للمركبات لعدم وجود أماكن مخصصة لهم مع تهالك لأرصفة المشاه وطبقة الطريق والمسطحات الخضراء بالميدان الأمر الذي كان يعكس مظهراً غير حضارياً.