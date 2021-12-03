شاهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم في حديقة الميرلاند (صور)

تصوير- أحمد جمعة:

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح الحديقة اليابانية، والحديقة الدولية، وحديقة الأزبكية، وحديقة الحرية، وحديقة الجزيرة، وحديقة العبور، وحديقة الطفل، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل، وحديقة أم كلثوم، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، وحديقة المنيل اليوم الجمعة بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم.

يأتي ذلك احتفالًا بيوم التحدي، وفي إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوي الهمم وإطلاق فعاليات "يوم التحدي"، إذ تم إقامة عدد من الحفلات التي استهدفت إدخال السرور والبهجة على قلوب الأطفال، خاصة في حديقة الميرلاند، بمشاركة جمعيات خيرية.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر، من كل عام بهدف دعم ذوي الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.