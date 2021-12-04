تسليم وحدات وتظلمات.. ماذا سيحدث في الإسكان الأسبوع المقبل؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تشهد وزارة الإسكان العديد من الأحداث الهامة المتعلقة بالحاجزين، بداية م تسليم الحاجزين وحداتهم وبدء تلقى طلبات التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 2.

وجاءت أبرز الأحداث على النحو التالي:

- تظلمات سكن لكل المصريين:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تقديم طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للفرز المبدئي" المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" يوم الأحد المقبل 5 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين.

حيث يتم الدخول على رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي، https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، ثم ادخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز، وإذا كان المتقدم غير منطبق للشروط عليه معرفة سبب عدم استيفاءه الشروط والأراق الغير مكتملة، ثم يستوفي المتقدم البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

- تسليم شقق سكن مصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في تسليم شقق مشروع دار مصر بمنطقة القرنفل للفائزين بها.

وأكد الجهاز أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.

وجاء الجدول الزمني على النحو التالي:

تسليم وحدات العمارة رقم 272، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 273، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 274، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 255، يوم الخميس 9/12/2021.

ووحدات العمارة رقم 364، يتم تسليمها يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 361، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 359، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 358، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 357، يوم الخميس 16/12/2021.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 363، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 362، يوم الإثنين20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الخميس 23/12/2021، ووحدات العمارة رقم 303، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 304، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 305، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 306، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 307، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 308، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 309، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 310، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 246، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 256، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 360، يوم الأحد 9/1/2022.

إجراء القرعة العلنية لحاجزي قطع أراضي المقابر:

كما أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي المقابر للمتقدمين لحجز ٩٠٥ قطع أراضي مقابر للمسلمين، بمساحة ٤٠م٢، وذلك بعد غد الأحد الموافق 5/12/2021 بمقر جهاز المدينة.

وأكد الجهاز أنه على المتقدمين للحجز الحضور من الساعة الـ8.30 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، مؤكداً أنه سيتم غلق الأبواب من الساعة الـ10.30 صباحاً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، كما سيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذه القرعة.