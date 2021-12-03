لذوي الاحتياجات الخاصة.. حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين

كتب – أسامة علي:



حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين، للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.



وينشر "مصراوي" الحالات يجوز فيها الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، وهي كالتالي:

- أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

- أن يكون حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.

- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز - لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.



- يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

- يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

- كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.