التليفزيون المصري ناعيًا عزة الإتربي: صاحبة تاريخ حافل وتأثير كبير

كتب مينا غالي

نعى التليفزيون المصري برئاسة نائلة فاروق الإعلامية عزة الاتربي رئيس القناة الأولى الأسبق بعد وفاتها اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما.

وقالت نائلة فاروق في بيان لها اليوم، إن الإعلامية الراحلة كان لها تاريخ حافل في المجال الإعلامي أثرت به التليفزيون المصري وكان لها التأثير الكبير في كوادر الإعلاميين.. رحم الله الفقيدة ويسكنها فسيح جناته.

​ومن أبرز برامج "الإتربي" الشهيرة مثل: "وادي النيل"، و"نادي رجال الأعمال".

تدرجت الإتربي في المناصب حيث تولت عملها كمديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية ثم رئيسة للقناة الثانية ثم رئاسة الأولى، وصولا إلى نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.​