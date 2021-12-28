تحديث الطقس.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

04:07 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
تحديث الطقس.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

جاء ذلك في تنويه قبل قليل للهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ومن المتوقع، وفقا للهيئة، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ليصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ويوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.​

0

الطقس أمطار الأرصاد الجوية صقيع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - تبدأ الخميس.. الأرصاد: سيول وأمطار رعدية و4 أيام تقلبات في هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا