الرئيس السيسي يفتتح مدينة أسوان الجديدة اليوم

كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مدينة أسوان الجديدة، ويتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قبل قليل:

كان الرئيس تفقد صباح اليوم مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

وتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

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