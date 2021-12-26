الصحة: 500 ألف رسالة لتلقي الجرعة الثالثة للقاح.. وأوميكرون سيكون السائد في العالم

10:54 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الصحة: 500 ألف رسالة لتلقي الجرعة الثالثة للقاح.. وأوميكرون سيكون السائد في العالم

لقاح كورونا

(مصراوي):

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إرسال 500 ألف رسالة لكل مواطن تلقى لقاح كورونا منذ 6 أشهر للحصول على جرعة ثالثة تعزيزية، مضيفًا أنهم بدأوا بالفعل في تطعيم بعض المواطنين بالجرعات التعزيزية.

وأشار عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إلى أن متحور أوميكرون في سبيله إلى أن يكون المتحور السائد على مستوى العالم مثل ما حدث قبل ذلك مع متحور دلتا، مضيفًا أن 73% من الاصابات في أمريكا الآن مصابين بأوميكرون.

واستكمل: "نتلقى حالات من غير أعراض وحالات بأعراض خفيفة، وفي أخبار تحتاج مزيدًا من التأكيد وتتراكم المعلومات بأن أوميكرون أقل تأثيرًا على الرئة، وقد يكون التحور الذي يؤدي إلى سرعة انتشاره أقل تأثير على الرئة"، مؤكدًا أن معدل الانتشار الوبائي في مصر قليل مقارنة بالدول اللي ظهر فيها وتخطى الـ70%.

حسام عبدالغفار لقاح كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

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