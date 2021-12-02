كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدم السماح بأداء العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أقل من 18 عامًا.

وأوضحت "الحج والعمرة السعودية" أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عامًا وما فوق وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة.

ومن ضمن الفئات التي لا يُسمح لها بالسفر وأداء العمرة، المواطنين غير الملقحين والممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، كونه شرطًا أساسيًا من شروط السفر وأداء مناسك العمرة.

وأضافت أن مدة الإقامة داخل المملكة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية، 30 يومًا، مشيرة إلى أن اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، تنص على اشتراط التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، إذ إن المحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي.

وأشارت الوزارة، إلى أن المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية، ليتوجهوا مباشرة بعد ذلك لأداء مناسك العمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أطلقت خدمة إصدار التصاريح للقادمين من خارج السعودية عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، وذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن، إذ تتيح الخدمة للقادمين من خارج السعودية إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد التسجيل في منصة "قدوم" والوصول إلى السعودية، داعية إلى تحميل التطبيقين أو تحديثهما عبر المتاجر الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة.

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